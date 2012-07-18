В Донецке умерла 6-месячная девочка-"мумия"

В больнице Донецка умерла 6-месячная девочка, доведенная до истощения.

Данный факт корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

«В настоящее время проводится вскрытие, по результатам которого судебно-медицинская экспертиза даст заключение о причинах смерти младенца. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении родителей ребенка», - сказала руководитель пресс-службы Яна Соболевская.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в пресс-службе прокуратуры Донецкой области заявили, что прокуратура проверит факт доведения родителями до состояния истощения своего 6-месячного ребенка.

Также 16 июля в пресс-службе Донецкого горуправления милиции пояснили, что накануне в Пролетарский райотдел милиции Донецка обратилась местная жительница с сообщением о том, что грудной ребенок ее соседей находится в крайней степени истощения. Сотрудники милиции немедленно выехали на место происшествия, одновременно вызвав бригаду скорой помощи.

По предварительному диагнозу медиков, у девочки развилась третья, самая тяжелая форма дистрофии. Младенца поместили в реанимацию.

Родителями девочки, которая даже не была зарегистрирована в ЗАГСе, являются 28-летняя женщина и 50-летний мужчина, у которых есть еще 2-летний сын.