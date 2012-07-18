Житомирщина: 75-летняя женщина погибла в погребе

В селе Заречье Овручского района Житомирской области 75-летняя женщина погибла в погребе из-за отсутствия кислорода.

Как сообщил УНИАН работник пресс-службы территориального управления МЧС в Житомирской области Сергей Уланов, "в собственном погребе размером 3 на 2 м и глубиной 4 м погибла 75-летняя хозяйка, ее 79-летнего мужа удалось спасти".

Пожилые супруги хранили в погребе консервирование и припасы. Опасностью этого сооружения было то, что там почти не было кислорода. Хозяева, спускаясь внутрь, оставляли на поверхности садовый шланг, через который дышали по очереди. Именно недостаток воздуха и привел к трагедии.

Спасатели достали тело женщины без признаков жизни, а ее муж был госпитализирован в реанимацию.