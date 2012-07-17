Женщина присвоила у прихожан «Посольства Божьего» 14 млн грн

Деснянским районным судом Киева 16 июля была признана виновной и приговорена к 7 годам 5 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества основательница ЧП «Грант», которая на собраниях церкви «Посольство Божье» склоняла прихожан передавать ей деньги под предлогом заключения договоров инвестирования строительства жилья в столице.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, такие действия осужденная совершала начиная с января 2007 года.

Кроме того, она вводила людей в заблуждение, обещая возвращение этих средств в обусловленные договором сроки и выплату дивидендов от 40% до 60% в год. Как следствие, она незаконно завладела имуществом граждан на сумму свыше 14 млн грн.

Прокурор прокуратуры Деснянского района, которая поддерживала государственное обвинение по делу, ориентировала суд на назначение наказания в виде 11 лет лишения свободы.

После ознакомления с полным текстом приговора будет решен вопрос о внесении апелляционной жалобы, в связи с мягкостью назначенного наказания.

Женщина осуждена согласно ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство).

Как известно, руководителем церкви «Посольство Божье» является Сандей Аделаджа. Против него и ряда служебных лиц ООО «Кингз Кепитал» возбуждено уголовное дело по факту мошеннического завладения денежными средствами в больших размерах.