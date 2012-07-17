В Донецке женщина избила до неузнаваемости свою 7-летнюю дочь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецка, милиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений 7-летней девочке.

В свою очередь, прокуратура Донецка проводит проверку законности и полноты исполнения своих служебных обязанностей работниками службы по делам детей Киевского районного в г. Донецке совета.

Первый заместитель прокурора Донецка Юлия Куликова отметила, что ранее уже были зафиксированы факты нарушений со стороны матери в отношении ребенка, однако соответствующие меры так и не были приняты.

По ее словам, девочка проживала с матерью, стоящей на учете в психоневрологическом диспансере. Данная семья в связи с этим находилась на учете в районной службе по делам детей.

Девочка находится в больнице под наблюдением врачей. Ребенку подтвержден диагноз «сотрясение головного мозга с наличием выраженного отека мягких тканей лица и гематомами тела». Заключение о степени тяжести данных телесных повреждений будет дано после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Мать девочки находится в психиатрической больнице на обследовании.