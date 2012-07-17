В Киеве с 26 июля без горячей воды останется треть города

В столице с 27 июля по 10 августа ПАО «Киевэнерго» будет проводить ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей в части Голосеевского, Печерского, Дарницкого районов столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, в связи с этим с 14.00 26 июля снабжение горячей воды будет временно прекращено потребителям жилищных массивов Теремки-1, Теремки-2, Демеевка (частично), Саперная Слободка, Позняки, Осокорки и центральной части города.

Испытание тепловых сетей будет осуществляться в пределах:

железнодорожного пути, улицы Саперно-Слободской, проспекта Науки, улицы Голосеевской, Голосеевского проспекта, улиц Героев Обороны, Потехина, Заболотного, Лятошинского, Луценко (Крейсера «Аврора»), Якубовского, Ломоносова, Васильковской, Стельмаха, Кустанайской, Кустанайского переулка, Краснозвездного проспекта (частично), улиц Кировоградской, Фрометовской, Ямской, Федорова, Димитрова, Антоновича, Физкультуры, Большой Васильковской (Голосеевский район);

улиц Ревуцкого, Вишняковской, Крушельницкой, Гмыри, проспекта Бажана, Днепровской набережной, улицы Чавдар и Ахматовой, проспекта Григоренко, улиц Драгоманова, Пчилки (Дарницкий район);

улиц Большой Васильковской, Димитрова, Анри Барбюса, Лабораторного переулка, улиц Летней, Щорса, Предславинской, Лумумбы, Ковпака, Кудри, Чешской, Менделеева, Филатова, бульвара Дружбы народов (Печерский район).

Подача горячей воды после испытаний может задерживаться на время, необходимое для устранения обнаруженных повреждений, предупреждают в “Киевэнерго”.

Об обнаруженных провалинах и выбросах воды на поверхность киевляне могут сообщать по телефонам информационно-справочной службы: 15-88 или 201-58-79 (из мобильного).