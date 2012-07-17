В Чернигове пытались "выкачать" пенсии из банкомата

Вступил в силу приговор Деснянского районного суда г. Чернигова в отношении лиц, которые с помощью специальных технических средств пытались завладеть персональными данными владельцев банковских платежных карточек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Черниговской области.

Установлено, что двое жителей Чернигова с целью негласного завладения персональными данными пользователей банкоматов приобрели специальное оборудование: мини-камеру наблюдения с вмонтированным видео-аудио записывающим устройством, а также накладку на карточкоприниматель банкомата (т.н.скимер), предназначенную для считывания данных с платежных карточек. Злоумышленники установили эти технические средства на банкомат одного из государственных банковских учреждений в Чернигове. Воспользоваться полученной информацией они не успели, т. к. были задержаны сотрудниками СБУ.

Изъятое оборудование, в соответствии с выводами экспертизы, признано специальными техническими средствами негласного получения информации, использование которых запрещено законом.

Кроме того, установлена причастность одного из злоумышленников к другому преступлению: несанкционированному вмешательству в работу информационно-телекоммуникационных систем ПАО "Укртелеком". Он незаконно активировал SIP-номера отечественных абонентов и, используя собственный ноутбук и специализированное программное обеспечение, отправлял из них международный телефонный траффик за границу.

В результате такой противоправной деятельности абонентам ПАО "Укртелеком" выставлялись счета за международные звонки, которые они не осуществляли. В свою очередь, зарубежные абоненты получали от оператора мобильной связи своей страны за входной траффик денежное вознаграждение, часть которого перечисляли жителю Чернигова. Сумма ущерба, нанесенного "Укртелекому" вследствие такой противоправной деятельности, составила свыше 200 тыс. грн.

Суд признал мужчин виновными согласно ч.1 и ч.2 ст.359 (незаконное приобретение или использование специальных технических средств получения информации) и согласно ч.2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины и назначил наказания, согласно которым один преступник приговорен к 5 годам лишения свободы с установлением испытательного срока 3 года, второй - к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком - 2 года. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.