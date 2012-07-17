В Херсонской области активизировались каракурты

В Херсонской области за один день, 16 июля, от укусов ядовитых пауков-каракуртов пострадали два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области, в реанимационное отделение Голопристанской районной больницы доставлен 16-летний подросток, которого укусил каракурт.

В реанимационном отделении Скадовской районной больницы была находится 73-летняя жительница села Красное с диагнозом «укус каракурта».

Оба пострадавших - в состоянии средней тяжести.

Всего с начала года в регионе от укусов ядовитых пауков пострадали 17 человек.