В Херсонской области активизировались каракурты
13:55, 17 июля 2012Новости регионов
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Две жертвы за один день
В Херсонской области за один день, 16 июля, от укусов ядовитых пауков-каракуртов пострадали два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области, в реанимационное отделение Голопристанской районной больницы доставлен 16-летний подросток, которого укусил каракурт.
В реанимационном отделении Скадовской районной больницы была находится 73-летняя жительница села Красное с диагнозом «укус каракурта».
Оба пострадавших - в состоянии средней тяжести.
Всего с начала года в регионе от укусов ядовитых пауков пострадали 17 человек.
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