Сашу Попову из больницы перевели в санаторий «Ингул»

Александру Попову, которую в марте нынешнего года жестоко избил мужчина, сегодня перевели из Николаевской городской больницы скорой медицинской помощи в санаторий «Ингул», где она будет проходить курс реабилитации.

Как передает корреспондент УНИАН, главный врач больницы Александр Демьянов поблагодарил всех, кто оказывал помощь в лечении А.Поповой.

Затем девушку перенесли из коляски в машину, а после прибытия в санаторий снова посадили в коляску.

Палата А.Поповой располагается на 4-м этаже, только водные процедуры ей предстоит проходить на первом этаже санатория. Предполагается, что на процедуры она будет ходить сама, но в сопровождении медработника или мамы. Палата девушки оборудована кондиционером.

Как сообщил А.Демьянов, в санатории А.Попову еще обследуют специалисты, а затем назначат лечение и процедуры. По словам доктора, срок реабилитации будет зависеть от ее самочувствия, и если все пойдет нормально, через год девушка сможет вернуться к полноценной жизни.

В настоящее время А.Попова участвует себя нормально, отвечает на вопросы, сама встает с кровати.

Справка УНИАН. 9 марта 19-летнюю А.Попову жестоко избил 22-летний житель Николаева Александр Косинов. В больницу ее доставили раздетую и с тяжелейшими телесными повреждениями: черепно-мозговой травмой, отеком головного мозга, разрывом легкого, переломом костей носа и челюстей, переломом грудины и ребер. Более 60 дней девушка пролежала в коме в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи.

6 июня в Ленинском районном суде Николаева начался суд над А.Косиновым. На первом заседании он признал, что наносил телесные повреждения девушке, но отрицал тот факт, что хотел ее убить и оставил на произвол судьбы.