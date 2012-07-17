Где в Крыму отдыхать опасно для жизни

Крымское управление МЧС предупреждает, что на пляже в поселке Николаевка Симферопольского района опасно отдыхать.

"В результате проверки было установлено, что пляж после многих предупреждений и замечаний не был оборудован спасательными постами, отсутствуют специальные заезды для водной техники (катера, водные скутеры, катамараны), и они перемещаются в местах пребывания людей. Пляж категорически не пригоден для безопасного отдыха", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Главного управления МЧС в Крыму.

Вместе с тем наибольшую обеспокоенность у спасателей вызывает отдых туристов на диких пляжах.

"Уже неоднократно на диких, необорудованных пляжах западного побережья происходили оползни. Большой оползень 2005 года, оползни 2010 и 2011 года. В результате всех этих оползней погибали люди", - напоминает ведомство.

Главное управление МЧС в Крыму напоминает руководителям местных органов власти о необходимости проведения мероприятий по ограничению доступа на стихийные пляжи, а также установления знаков и табличек, которые предупреждают о возможных оползнях.

Кроме того, ведомство настаивает на проведении мероприятий по демонтажу устройств для спуска на закрытые пляжи.