В Донецке родители довели полугодовалую дочку до состояния "мумии"

В Донецке прокуратура проводит проверку по факту доведения родителями своего младенца до состояния истощения.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, прокуратура привлечет специалистов службы по делам детей и управления здравоохранения облгосадминистрации.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка действиям родителей в части ненадлежащего исполнения обязанностей по уходу за ребенком, а также проверена законность действий должностных лиц всех организаций и учреждений, уполномоченных государством на защиту прав детей.

В свою очередь, сегодня в пресс-службе Донецкого горуправления милиции объяснили, что 15 июля в Пролетарский райотдел милиции обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что грудной ребенок ее соседей находится в крайней степени истощения. Сотрудники милиции немедленно выехали на место происшествия, одновременно вызвав на адрес бригаду «скорой помощи». По словам милиционеров, полугодовалая девочка действительно была истощена и похожа на мумию, по предварительному диагнозу медиков, у нее развилась третья, самая тяжелая форма дистрофии. Сейчас младенец находится в реанимации.

По словам начальника криминальной милиции по делам детей Донецкого горуправления Евгения Касторнова, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) в отношении родителей младенца, за что предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

В милиции отметили, что родителями младенца, который оказался даже не зарегистрированным в ЗАГСе, являются 28-летняя мать и 50-летний отец, у которых есть еще один общий двухлетний сын.