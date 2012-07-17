Тернопольщина: из-за задымления в больнице эвакуировали больных

Короткое замыкание электрощитовой

В Тернопольской области из-за задымления помещений из Теребовлянской районной клинической больницы было эвакуировано 14 больных. Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного Управления МЧС, инцидент произошел вчера около 20.00. Спасателей вызвала дежурная медсестра, которая сообщила, что помещение первого этажа заполнено густым дымом. Как выяснилось, причиной задымления стало короткое замыкание электрощитовой в столовой терапевтического отделения больницы. Материальный ущерб устанавливается.

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