В больнице остаются 11 человек, отравившихся на храмовом празднике

В Житомирской области, в Бердичевской районной больнице, до сих пор остаются 11 человек, которые отравились на храмовом празднике 14 июля.

Об этом УНИАН сегодня сообщила начальник отдела работы со СМИ и общественностью территориального управления МЧС Украины в Житомирской области Ирина Романюк.

По ее словам, все больные находятся в состоянии средней тяжести.

Работники Бердичевской районной СЭС до сих пор проводят лабораторные исследования по установлению причины отравления людей.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в инфекционное отделение Бердичевской центральной больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 15 жителей с. Журбинцы Бердичевского района.

Предварительная причина заболевания – употребление некачественных продуктов питания во время празднования в селе 12 июля храмового праздника (святых апостолов Петра и Павла).

Всего на празднике присутствовали 75 человек.