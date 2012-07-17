В Макеевке женщина спаивала свою 15-летнюю дочь

В Макеевке Донецкой области привлечена к уголовной ответственности 43-летняя женщина, склонявшая к употреблению алкоголя свою 15-летнюю дочь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Макеевского горуправления милиции, вернувшийся из мест лишения свободы отец девушки не только не смог повлиять на поведение жены, но и сам вскоре стал алкоголиком.

Женщина привлекается к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Украины (вовлечение несовершеннолетнего в пьянство, совершенное матерью), согласно которой женщине грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет. Ведется следствие.