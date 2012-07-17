Львовщина: в речку Тисменица вылилась нефть

В г. Бориславе Львовской области во время проведения ремонтных работ на скважине произошла утечка нефти на поверхность (около 400 л), которая с дождевыми водами частично попала в реку Тисменица.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, для сбора нефти ниже по течению от места события установлены боновые заграждения. На реке Тисменица водозаборов нет.

К работам привлечены 10 чел. и 2 ед. техники от предприятия „Бориславнафтогаз”.