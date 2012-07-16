Харьков: камерунец убил многодетную мать

В Харькове по подозрению в умышленном убийстве многодетной матери задержан гражданин Камеруна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Ленинского района Харькова Сергея Патлатюка, обвиняемый 26-летний мужчина свою вину признал полностью.

По данным прокурора, задержанный утверждает, что совершил убийство своей сожительницы, матери пятерых детей, из неосторожности, при попытке покончить жизнь самоубийством.

В отношении гражданина Камеруна возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Он находится под стражей.

По делу проводится следствие.