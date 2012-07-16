Житомирщина: в пруду утонула 13-летняя девочка

В Житомирской области, в пруду в селе Крапивня Володарско-Волынского района утонула 13-летняя девочка.

Как сообщил УНИАН работник пресс-службы территориального управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей Уланов, несчастный случай произошел 15 июля.

Ребенок приехал в село к бабушке из Киева и с подругами пошел купаться в пруду.

С.Уланов предположил, что в воде девочка попала в очень холодную струю подводного источника, которую позже обнаружил водолаз спасательной службы. От неожиданности ребенок мог испугаться, запаниковать или холодная вода могла спровоцировать судороги. Девочка в суматохе хваталась за одну из подруг, потянула ее на дно. Остальные девушки пришли на помощь, одну из подруг вытащили из воды живой, а 13-летняя киевлянка погибла.

В целом в области за последнюю неделю в ТУ МЧС поступило 5 сообщений о несчастных случаях на воде: в местном пруду утонул 28-летний житель села Лесобуда Коростенского района, в реке Уж - 68-летний житель Коростеня. В реке Уборть также утонул 38-летний мужчина и в пруду погиб 48-летний житель Бердичева.