В Севастополе сотрудники МЧС спасли двух местных жителей, которые не могли спуститься со скалы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в городе Севастополе, мужчина и женщина опускались по опасному участку, где осыпается грунт, и им не хватило всего 30 метров для того, чтобы достичь свой цели. Они оказались в безвыходной ситуации - не могли спуститься вниз и подняться наверх. Над обрывом севастопольцы ухватились за единственный куст, который находился в этой местности.

Над палящим солнцем скалолазы-любители провели около часа. На помощь им пришли горноспасатели МЧС. Семь сотрудников аварийно-спасательного отряда проводили работы по спасению отдыхающих в течение двух часов.

"Работы были усложнены из-за того, что на отвесном склоне в любой момент мог начаться камнепад, установить снаряжение было не просто", - сообщил начальник группы поисково-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения МЧС Севастополя Игорь Жемков.