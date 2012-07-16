В порту Керчи погиб рабочий
15:30, 16 июля 2012Новости регионов
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Прибило куском бетона
Житель Донецкой области, работавший монтажником в морском торговом порту Керчи, погиб в результате падения на него куска бетона.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел в воскресенье, 15 июля.
Бригада "скорой помощи", которая прибыла в порт, обнаружила на строительной площадке тело 31-летнего мужчины.
"Житель Дружковки работал в порту по найму. По словам руководства предприятия, на него упал кусок бетонной конструкции. Мужчина умер до приезда врачей", - говорится в пресс-релизе.
В происшествии разбираются сотрудники милиции.
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