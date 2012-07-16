В порту Керчи погиб рабочий

Житель Донецкой области, работавший монтажником в морском торговом порту Керчи, погиб в результате падения на него куска бетона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 15 июля.

Бригада "скорой помощи", которая прибыла в порт, обнаружила на строительной площадке тело 31-летнего мужчины.

"Житель Дружковки работал в порту по найму. По словам руководства предприятия, на него упал кусок бетонной конструкции. Мужчина умер до приезда врачей", - говорится в пресс-релизе.

В происшествии разбираются сотрудники милиции.