Житомирщина: 15 человек отравились на храмовом празднике
13:03, 16 июля 2012Новости регионов
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В больнице с гастроэнтероколитом
В инфекционное отделение Бердичевской центральной больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 15 жителей с. Журбинцы Бердичевского района Житомирской области.
Предварительная причина заболевания – употребление некачественных продуктов питания во время празднования в селе 12 июля храмового праздника (святых апостолов Петра и Павла), сообщает пресс-служба МЧС.
Всего на празднике присутствовали 75 человек.
Специалистами районной СЭС в очаге заболевания осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
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