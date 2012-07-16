Житомирщина: 15 человек отравились на храмовом празднике

В инфекционное отделение Бердичевской центральной больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 15 жителей с. Журбинцы Бердичевского района Житомирской области.

Предварительная причина заболевания – употребление некачественных продуктов питания во время празднования в селе 12 июля храмового праздника (святых апостолов Петра и Павла), сообщает пресс-служба МЧС.

Всего на празднике присутствовали 75 человек.

Специалистами районной СЭС в очаге заболевания осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.