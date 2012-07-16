14-летний подросток вынес из горящего дома детей и 83-летнюю женщину

В селе Токаревка Белозерского района Херсонской области 14-летний подросток вынес из горящего дома двух детей и 83-летнюю женщину, сообщает пресс-служба территориального управления МЧС Украины в Херсонской области.

Пожар произошел в жилом доме на площади 29 кв. м, горели комната и перекрытия крыши. Предварительная причина - короткое замыкание в электросети.

Огонь был ликвидирован силами пожарно-спасательного подразделения Днепровского района Херсона.

После ликвидации пожара стало известно, что еще до прибытия спасателей 14-летний внук хозяйки дома из горящего дома вынес на руках двух детей 2-х и 4-х лет и 83-летнюю хозяйку дома, а также помог выйти 21-летней старшей сестре.

Всего, по данным ТУ МЧС, с начала года в Херсонской области произошли 952 пожара, во время которых погибли 40 человек (из них двое детей). Сумма убытков от пожаров составила 8,95 млн грн.