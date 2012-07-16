В Киеве сотрудники госохраны были отравлены клофелином, один умер
10:41, 16 июля 2012Новости регионов
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В крови - психотропы и алкоголь
С признаками сильного отравления поступили в больницу двое сотрудников столичного Управления Госслужбы охраны при МВД Украины.
Как пишет газета «Сегодня», их утром обнаружил водитель междугороднего автобуса и сообщил в милицию.
Предварительно, в крови обоих зафиксированы алкоголь и психотропные вещества (предположительно клофелин).
Милиционеры находились вне службы, были в гражданской одежде и без оружия.
Один умер (якобы раньше жаловался на боли в сердце). Его коллега еще в реанимации и дать показания не может.
Как сообщили в ГСО, до окончания служебного расследования уголовное дело не возбуждалось. Из версий - употребление фальсифицированной водки и умышленное отравление «клофелинщицами».
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