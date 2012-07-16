Сумщина: задержали 10 тонн контрабандного бразильского мяса

В Сумской области на расстоянии 10 м от государственной границы в районе села Грабовское Краснопольского района задержан гражданин Армении, пытавшийся нелегально перевезти через границу более 10 тонн бразильского мяса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской таможни, гражданин Армении на автомобиле ДАФ пытался переместить в Россию мороженое мясо производства Бразилии в картонных коробках. Предварительная стоимость товара - свыше 400 тыс. грн.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 482, ч. 1 Таможенного кодекса Украины.