В Крыму на взятке попался главврач больницы

Возбуждено уголовное дело

В Крыму главный врач одной из больниц получил 500 долларов взятки от предпринимателя за предоставление разрешения на подключение киоска к электросети медицинского учреждения. Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, органами прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины

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