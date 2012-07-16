В Крыму на взятке попался главврач больницы
08:15, 16 июля 2012Новости регионов
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Возбуждено уголовное дело
В Крыму главный врач одной из больниц получил 500 долларов взятки от предпринимателя за предоставление разрешения на подключение киоска к электросети медицинского учреждения.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, органами прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины
Главврач требовал 500 долларов
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