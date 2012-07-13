Инструктор спортклуба продавал клиентам наркотики

Работники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Соломенского райуправления столичной милиции пресекли незаконную деятельность инструктора по бодибилдингу, который продавал клиентам анаболические стероиды.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, мужчина до сих пор работает в одном из спортивно-оздоровительных комплексов известной фитнесс-сети.

Для достижения быстрого эффекта инструктор продавал клиентам запрещенный лекарственный препарат «Метандиенон», который приравнивается к средствам с содержанием наркотиков.

Милиция задержала мужчину во время продажи партии препарата в количестве почти 10 тыс. таблеток, то есть более 80 упаковок. Цена одной упаковки - 120 грн. Также милиционеры изъяли у задержанного деньги, полученные от незаконного сбыта препарата.

Установлено, что 25-летний инструктор не имеет профильного профессионального образования, однако работает в центре уже несколько лет. Живет в общежитии. Приехал на работу в Киев из Житомирской области.

В отношении инструктора возбуждено уголовное дело по ст. 321 Уголовного кодекса Украины: «Незаконный ... сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ». Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком до 3 лет. В настоящее время он находится на подписке о невыезде.