Подтвержден сальмонеллез у 11 человек из 24, отравившихся пирожными

Лабораторно подтвержден сальмонеллез у одиннадцати человек из 24-х, отравившихся пирожными в Бердичеве Житомирской области.

Как сообщила сегодня УНИАН начальник Отдела работы со СМИ и общественностью Теруправления МЧС в Житомирской области Ирина Романюк, по состоянию на сегодняшнее утро в Бердичевской центральной больнице остается 8 больных, из них один ребенок. Лабораторно подтвержден сальмонеллез у 11 человек.

Как сообщал УНИАН, 7-9 июля в Бердичеве были госпитализированы 24 человека, среди которых 8 детей, которые ели пирожные местного производителя.

По факту массового отравления людей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.