В Киеве мужчина заплатит 10 тыс. грн штрафа за «минирование»

В Киеве мужчина приговорен к 10 тыс. грн штрафа за «заминирование» жилого комплекса.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ прокуратуры столицы.

По данным прокуратуры, этот мужчина 4 апреля в состоянии алкогольного опьянения позвонил по телефону в милицию и предоставил ложную информацию о заминировании ЖК «Паркове місто».

В частности, проснувшись в 5 часов утра от шума за окном, где рядом велись строительные роботы, мужчина разозлился и сообщил в милицию, что жилой комплекс заминирован.

Уголовное дело в отношении задержанного было возбуждено по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

По приговору Подольского районного суда г. Киева ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 200 грн.

При этом в прокуратуре отметили, что в соответствии с изменениями, внесенными в Уголовный кодекс Украины, которые вступили в действие с 7 июня 2012 года, гражданин, совершивший такие действия, получил бы от 2 до 6 лет лишение свободы.