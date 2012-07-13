В Николаеве байдарку протаранил моторный катер

В Николаеве 41-летний гребец байдарки 12 июля пропал без вести после того, как в двухместную байдарку во время тренировочного заплыва на скорости врезался моторный катер в районе Бугского лимана.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций Украины в Николаевской области, 42-летний напарник пропавшего гребца в состоянии шока доплыл до берега.

"По прибытию к месту было установлено, что на расстоянии 500 метров от берега находятся обломки байдарки и катер, который совершил столкновение", - сказано в сообщении.

На поиски человека были направлены спасательный катер МЧС, спасательно-водолазное отделение Николаевского военизированного горно-спасательного отряда, также к поискам присоединились неравнодушные люди, которые имели собственные плавательные средства и водолазное оборудование.

При проведении поисковых работ тело пропавшего мужчины не найдено.

Поисковые работы продолжаются.