В Виннице открыли современный диагностический центр

Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман открыл в Виннице современный диагностический центр.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия также приняли участие министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко, руководители области и города.

Проект строительства этого диагностического центра был реализован совместными усилиями на уровне главы МИД Израиля, Фонда Петра Порошенко и мэрии Винницы.

Израиль помогал в технических вопросах по созданию центра, предоставил самое современное медицинское оборудование, организовал консультации и учения для винницких медиков.

«В создание центра вложено несколько миллионов, но дело не в деньгах, будет установлено современное, по последнему слову техники, оборудование, лучшие наши эксперты принимали участие в подготовке персонала», - отметил министр иностранных дел Израиля.

«Я помню, когда мы обсуждали эту идею с моим коллегой П.Порошенко - она казалась достаточно фантастической. Для меня важно, что нам за короткий период удалось реализовать эту идею. Нигде мы такого удовлетворения от сотрудничества, как в Виннице, не получили», - сказал А.Либерман.

В свою очередь П.Порошенко сказал, что для реализации этого проекта его Фонд инвестировал миллионы и сегодня центр готов к работе. «Когда говорят, что нужно проводить реформу здравоохранения – я думаю, что это лучший образец, каким образом эта реформа должна происходить – она должна быть близкой к людям, она должна быть понятной, она должна быть доступной. С открытием диагностического центра мой Фонд будет помогать, в первую очередь, малообеспеченным людям оплатить все диагностические услуги», – сказал П.Порошенко.

По словам мэра Винницы Владимира Гройсмана, диагностический центр начнет работу с сентября этого года. «Сейчас будет проведена вся процедура необходимой сертификации и с сентября он заработает. Мы также готовим адресную помощь для социально незащищенных людей, такие люди будут получать возврат за предоставленные услуги», - сказал мэр Винницы.

Справка УНИАН. Муниципальный диагностический центр площадью около 1000 кв. м будет структурным подразделением Центра первичной медико-санитарной помощи №7. В его составе будет три отделения рентгенодиагностическое, эндоскопическое и экспресс-лаборатория. В центре будут проводиться рентгенодиагностика, компьютерная томография, ультразвуковые и эндоскопические исследования и обследования на маммографе.