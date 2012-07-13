В Кривом Роге 53-летний мужчина «заминировал» горисполком

В г. Кривой Рог Днепропетровской области задержан 53-летний мужчина, который «заминировал» горисполком.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается в сообщении, вчера, 12 июля, в Криворожский райотдел внутренних дел позвонил по телефону неизвестный, который сказал, что в здании Криворожского горисполкома заложена взрывчатка. Проведенным обследованием взрывоопасных предметов не обнаружено. Эвакуация не проводилась.

Установлено, что это безосновательное сообщение, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, сделал 53-летний гражданин без постоянного места работы и проживания. Правонарушитель задержан.