В Кривом Роге 53-летний мужчина «заминировал» горисполком
10:25, 13 июля 2012Новости регионов
0
Был в состоянии опьянения
В г. Кривой Рог Днепропетровской области задержан 53-летний мужчина, который «заминировал» горисполком.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
Как отмечается в сообщении, вчера, 12 июля, в Криворожский райотдел внутренних дел позвонил по телефону неизвестный, который сказал, что в здании Криворожского горисполкома заложена взрывчатка. Проведенным обследованием взрывоопасных предметов не обнаружено. Эвакуация не проводилась.
Установлено, что это безосновательное сообщение, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, сделал 53-летний гражданин без постоянного места работы и проживания. Правонарушитель задержан.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter