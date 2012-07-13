На рынке Феодосии ветеринары выявили зараженное мясо

Специалисты Феодосийской ветеринарной службы во время проверки на центральном рынке города выявили в свинине возбудителя опасного заболевания цистицеркоз.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, зараженное мясо изъято и сожжено.

По словам начальника Управления ветеринарной медицины Феодосийского городского совета Романа Яникова, выявление возбудителя заболевания в свинине не характерно для показателей Крыма, возбудителя цистицеркоза - личинку гельминта - время от времени находят в говядине.

Цистицеркоз является заболеванием крупного рогатого скота, вызываемым наличием личинок гельминта (солитера), паразитирующего в мышечной ткани животных. При жизни скота почти невозможно выявить это заболевание. Однако употребление зараженного мяса может привести к появлению в организме человека бычьего или свиного цепня.

