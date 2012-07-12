Виннитчина: 16-летняя девушка выпала из окна 5-го этажа

16:47, 12 июля 2012
Новости регионов
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Причины произошедшего выясняют

В городе Бар Винницкой области 16-летняя девушка выпала из окна 5-го этажа

Об этом сообщает пресс-служба Теруправления МЧС в Винницкой области.

Девушка находится в хирургическом отделенные Барской центральной районной больницы в обморочном состоянии с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма головы, внутреннее кровотечение брюшной полости».

Причины произошедшего устанавливаются.

 

 

 

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