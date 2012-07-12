Виннитчина: 16-летняя девушка выпала из окна 5-го этажа
16:47, 12 июля 2012Новости регионов
0
Причины произошедшего выясняют
В городе Бар Винницкой области 16-летняя девушка выпала из окна 5-го этажа
Об этом сообщает пресс-служба Теруправления МЧС в Винницкой области.
Девушка находится в хирургическом отделенные Барской центральной районной больницы в обморочном состоянии с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма головы, внутреннее кровотечение брюшной полости».
Причины произошедшего устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter