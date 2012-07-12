Виннитчина: 16-летняя девушка выпала из окна 5-го этажа

Причины произошедшего выясняют

В городе Бар Винницкой области 16-летняя девушка выпала из окна 5-го этажа Об этом сообщает пресс-служба Теруправления МЧС в Винницкой области. Девушка находится в хирургическом отделенные Барской центральной районной больницы в обморочном состоянии с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма головы, внутреннее кровотечение брюшной полости». Причины произошедшего устанавливаются.

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