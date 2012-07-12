Задержан продавец дисков с детской порнографией

В Днепропетровске работники Управления уголовного розыска Главного управления МВД в Днепропетровской области задержали 33-летнего мужчину, который продавал диски с детской порнографией.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью областной милиции.

Установлено, что злоумышленник 21 июня по почте направил рекомендованное письмо жителю Днепродзержинска с DVD-диском, на котором, согласно заключению экспертизы, была видеозапись порнографического характера, созданная с участием детей. За указанный диск мужчина, воспользовавшись услугами одного из банков, оплатил 260 грн.

В дальнейшем выяснилось, что делец сбывал свою продукцию на территории Днепропетровской области, а своих клиентов находил с помощью интернета.

В ходе проведения обыска у задержанного, кроме порнографической видеопродукции, было изъято: 21 единица холодного оружия, около 600 патронов разного калибра и три пистолета. Изъятые оружие и боевые припасы направлены на баллистическую экспертизу.

Следственным отделом Днепродзержинского городского управления возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).