В Крыму уничтожено поле конопли стоимостью более $1 млн

В Крыму сотрудники СБУ и МВД уничтожили посадку конопли на площади около 1 га, стоимостью более 8 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления СБУ.

Для маскировки по периметру конопляного поля был высажен подсолнечник, а границы насаждений оборудованы звуковой сигнализацией.

Задержаны 4 крымчан. Возбуждено уголовное дело по статье 310 Уголовного кодекса (посев или выращивание снотворного мака или конопли).