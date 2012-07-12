В Крыму уничтожено поле конопли стоимостью более $1 млн
16:17, 12 июля 2012Новости регионов
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Прятали за подсолнухами
В Крыму сотрудники СБУ и МВД уничтожили посадку конопли на площади около 1 га, стоимостью более 8 млн грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления СБУ.
Для маскировки по периметру конопляного поля был высажен подсолнечник, а границы насаждений оборудованы звуковой сигнализацией.
Задержаны 4 крымчан. Возбуждено уголовное дело по статье 310 Уголовного кодекса (посев или выращивание снотворного мака или конопли).
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