16-летний подросток упал с 9 этажа и остался жив

В Одессе 16-летний подросток упал с крыши 9-этажного дома и выжил.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, пострадавший в компании друзей проводил вечер на крыше дома. Юноша подошел к парапету, пытаясь дотянуться до пожарной лестницы и спуститься, но не удержался и сорвался вниз.

В больницу он был доставлен с переломами ног и левого предплечья. По мнению медиков, спасло подростка то, что приземлился он не на тротуар, а на придомовую клумбу.