Луганщина: работники нелегальной шахты получили 95% ожогов тела

В городе Красный Луч Луганской области два человека получили с 95% ожогов тела в результате пожара на нелегальной шахте-копанке.

Как сообщила УНИАН руководитель Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай, несчастный случай произошел сегодня ночью при работе с горючими материалами.

«Владелец копанки установлен, но еще не арестован. Возможно, это произойдет завтра, когда будут собраны необходимые материалы», - сказала Т.Погукай.

По ее словам, уголовные дела возбуждены по факту нелегальной добычи угля и по факту пожара по ч.2 ст.240 и ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины.

Пострадавшие находятся в реанимации городской больницы Красного Луча.