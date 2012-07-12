В Одессе закрыли все пляжи

Одесская городская санэпидемстанция закрыла все городские пляжи.

Как сообщил УНИАН главный санитарный врач города Иван Клементьев, «водопользование на всех пляжах запрещается как минимум в течение трех дней – до получения результатов исследования специалистами новых проб морской воды».

Причина закрытия пляжей в том, что из-за сильного дождя в море с городских улиц смыло много грязи, добавил он.

«Подождем пока показатели будут в норме», - сказал И.Клементьев.

Опасность морского водопользования после сильных ливней подтвердили и специалисты-экологи Одесского государственного экологического университета, сославшись на то, что «станции биологической очистки при интенсивных осадках не в состоянии принять резко увеличивающиеся объемы воды - обычно происходят аварийные выбросы жидкости в море. В таких случаях морское водопользование может вызвать у купальщиков различные желудочные и кожные заболевания».