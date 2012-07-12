Двое жителей Винницы похитили мужчину и требовали выкуп

В Житомире двое жителей Винницы похитили мужчину и требовали деньги за его освобождение.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области, 36-летний житель Житомира стал заложником чужих денежных конфликтов, которые возникли еще в прошлом году и касались его самого опосредствовано.

Незнакомцы позвонили по телефону мужчине и назначили встречу, мотивируя ее необходимость разрешениям устаревшего конфликта. На место встречи в центре Житомира он пришел с братом. Там их ожидал автомобиль, из которого вышли незнакомые люди, силой усадили мужчину в салон и скрылись. У похищенного мужчины злоумышленники отобрали мобильные телефоны и начали угрожать расправой, если за его освобождение не будет выплачена значительная сумма средств.

Похитители сами позвонили по телефону брату своей жертвы, назвали сумму выкупа и угрожали расправой в случае обращения в правоохранительные органы. Однако 27-летний брат похищенного мужчины все же позвонил по телефону в милицию.

В момент передачи похитителям денег, точную сумму которых милиция не называет, бойцы спецподразделения «Сокол» задержали в Житомире двух жителей Винницы, один из которых - неоднократно судимый.

По факту похищения человека (ст. 146 Уголовного кодекса Украины) милиция возбудила уголовное дело.