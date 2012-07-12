В Прикарпатье от удара молнии погибла 51-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в Территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, вчера в 22.50 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение от милиции о том, что в с. Кричка Богородчанского района на поле молния попала в 51-летнюю женщину. Она скончалась на месте.