У 3 из 24 человек, отравившихся в Бердичеве, сальмонеллез

Лабораторно подтвержден сальмонеллез у трех из 24 человек, отравившихся пирожными в Бердичеве Житомирской области.

Как сообщила УНИАН начальник Отдела работы со СМИ и общественностью Теруправления МЧС в Житомирской области Ирина Романюк, по состоянию на сегодняшнее утро в Бердичевской центральной больнице остаются 10 больных, из них один ребенок. Лабораторно подтвержден сальмонеллез у трех человек.

Как сообщал УНИАН, 7-9 июля в Бердичеве в результате отравления пирожными были госпитализированы 24 человека, среди которых 8 детей.

По факту массового отравления людей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.