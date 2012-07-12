Хмельниччина: младенец выпил средство “Белизна”
11:55, 12 июля 2012Новости регионов
0
С ожогами госпитализирован
Хмельницкий. 12 июля УНИАН. В Шепетовке Хмельницкой области младенец 2011 г. н. по недосмотру родителей выпил средство бытовой химии “Белизна”.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре Территориального управления МЧС в Хмельницкой области, потерпевшая девочка госпитализирована в реанимационное отделение райбольницы с диагнозом «химический ожог пищевода и желудка раствором хлора».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter