Хмельниччина: младенец выпил средство “Белизна”

Хмельницкий. 12 июля УНИАН. В Шепетовке Хмельницкой области младенец 2011 г. н. по недосмотру родителей выпил средство бытовой химии “Белизна”.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре Территориального управления МЧС в Хмельницкой области, потерпевшая девочка госпитализирована в реанимационное отделение райбольницы с диагнозом «химический ожог пищевода и желудка раствором хлора».