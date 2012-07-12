Житель Артемовска, «заминировавший» супермаркет, получил срок

Житель Артемовска Донецкой области, сообщивший о ложном заминировании супермаркета, приговорен по совокупности преступлений к 4 годам лишения свободы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Артемовского горотдела милиции.

В милиции напомнили, что в тот день, получив тревожный сигнал о заминировании, правоохранители оказались на месте происшествия в считанные минуты. Были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, но в дальнейшем выяснилось, что сообщение о взрыве было ложным.

Правоохранители определили звонившего – им оказался мужчина, который на тот момент находился в СИЗО. Он одолжил у сокамерника мобильный телефон и развлечения ради набрал «102», сообщив оператору, что через 15 минут в здании супермаркета произойдет взрыв.

Лжеминер был уверен, что пребывание за решеткой автоматически обеспечивает ему алиби. Но за свои криминальные забавы фигуранту пришлось ответить перед законом, отмечается в сообщении.