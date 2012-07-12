В Сумской области женщина обожглась горящей смолой
10:25, 12 июля 2012Новости регионов
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Ожоги II-III степени
В Сумской области 62-летняя жительница с. Лучка Липоводолинского района обожглась горящей смолой.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Сумской области, женщина пыталась разогреть смолу. В это время произошло возгорание жидкости. Огонь перекинулся на тело пенсионерки.
Женщину с диагнозом ожоги II-III степени рук, грудной клетки, шеи, лица и верхних дыхательных путей госпитализировали в хирургическое отделение центральной районной больницы.
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