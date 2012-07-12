Херсонщина: на ЖД-станции горел вагон с серой

Вчера в Херсонской области на железнодорожной станции Калининдорф (Великоалександровский район) горел грузовой вагон с серой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области, пожар произошел в 19.11. Горела комовая сера в открытом металлическом вагоне на площади 40 кв. м. Общий вес серы в вагоне - 68 тонн. Пожар был ликвидирован в 20.55.

Причины пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 25 июня на станции Белая Криница в Великоалександровском районе Херсонской области горел вагон с комковой серой в металлическом вагоне грузового поезда. Площадь пожара составила 12 кв. м.