Сумщина: под крыльцом школы нашли авиабомбу времен войны
09:21, 12 июля 2012Новости регионов
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В райцентре
В Сумской области в райцентре Великая Писаревка под порогом школы нашли авиационную бомбу времен войны.
Как сообщил УНИАН сотрудник Сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Андрей Корчака, бомба была обнаружена 10 июля во время ремонта здания школы. Когда старое крыльцо демонтировали, то под ним обнаружили 50-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны. Бомба уже обезврежена.
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