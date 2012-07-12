Сумщина: под крыльцом школы нашли авиабомбу времен войны

В Сумской области в райцентре Великая Писаревка под порогом школы нашли авиационную бомбу времен войны.

Как сообщил УНИАН сотрудник Сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Андрей Корчака, бомба была обнаружена 10 июля во время ремонта здания школы. Когда старое крыльцо демонтировали, то под ним обнаружили 50-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны. Бомба уже обезврежена.