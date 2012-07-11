Из-за урагана и ливней частично оборваны ЛЭП в Одессе

Из-за ветра и ливней, которые прошли сегодня в Одессе и области, частично оборваны линии электропередач в Одессе и обесточены 6 сел в Белгород-Днестровском районе.

Как сообщили УНИАН в отделе работы со СМИ и общественностью территориального управления МЧС в Одесской области, к ликвидации последствий стихии в Белгород-Днестровском районе привлечено два пожарно-спасательных отделения, в Измаиле и Саврани - по одному.

На центральных улицах Одессы, а также в районе Пересыпь работают 5 пожарно-спасательных отделений по откачиванию воды в офисных зданиях и в школе № 56.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Одессе прошел сильный ливень, который превратил улицы города в бурлящие потоки. Уровень воды местами доходил до полметра, и автомобили практически плыли по улицам. Движение автотранспорта осложнялся тем, что от сильного ветра проезжая часть была завалена массивными ветвями.

10 июля в Арцизе Одесской области в результате ливня и шквального ветра было затоплено 5 частных жилых домов, подтоплено около 200 жилых домов, надворных сооружений и подвалов. Также были подтоплены и Арцизские РЭС. В связи с этим было прекращено энергоснабжение 15 тысяч жителей города Арциз, 4 сельских населенных пунктов района и фермы с поголовьем 14 тыс. свиней.