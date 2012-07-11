В Херсоне на вечер объявили штормовое предупреждение
17:22, 11 июля 2012Новости регионов
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Гроза, град, порывы ветра
В Херсоне объявлено штормовое предупреждение
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии со ссылкой на Управление МЧС в Херсонской области, сегодня вечером ожидается резкое ухудшение погодных условий: гроза, град, порывы ветра до 15-20 м/с.
Как сообщал УНИАН 6 июля непогода в Херсоне нанесло городу ущерб почти на 200 тыс. грн.
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