В Херсоне на вечер объявили штормовое предупреждение

В Херсоне объявлено штормовое предупреждение

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии со ссылкой на Управление МЧС в Херсонской области, сегодня вечером ожидается резкое ухудшение погодных условий: гроза, град, порывы ветра до 15-20 м/с.

Как сообщал УНИАН 6 июля непогода в Херсоне нанесло городу ущерб почти на 200 тыс. грн.