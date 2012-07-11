Одещина: в Арцизе появились элекричество и вода

В городе Арциз Одесской области полностью возобновлено энергоснабжение и подача воды.

Обесточенными остаются только 3 населенных пункта Арцизского района, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС. Прогнозируется, что там свет появится в ближайшее время.

На месте события продолжают работать сотрудники МЧС. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 5 автоцистерн, 2 аварийно-спасательных автомобиля, 4 мотопомпы и 36 человек личного состава. Дополнительно для откачивания воды привлечены 2 ассенизаторских автомобиля одного из коммунальных предприятий города.

Как известно, 10 июля в Арцизе в результате ливня и шквального ветра были затоплены 5 частных жилых домов, подтоплено около 200 жилых домов, надворных сооружений и подвалов. Также были подтоплены и Арцизские РЭС.

В связи с этим было прекращено энергоснабжение 15 тысяч жителей города Арциз, 4 сельских населенных пунктов района и фермы с поголовьем 14 тысяч свиней.

Подтопление железнодорожного депо станции Арциз не повлияло на движение поездов межрайонного сообщения.