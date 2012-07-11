48-летний мужчина «заминировал» в Черкассах ночной клуб

В Черкассах милиция задержала 48-летнего мужчину, который «заминировал» местный ночной клуб «Миллениум».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, черкащанин позвонил по телефону на спецлинию «101» и сообщил о заложенной взрывчатке в ночном клубе. Во время обследования помещения было эвакуировано 70 человек, проверено здание и прилегающая территория, впрочем, никакого взрывного устройства или опасного вещества взрывотехники не обнаружили.

Путем проведения следственно-оперативных мероприятий оперативники менее чем за сутки вышли на след «минера» и задержали мужчину в его квартире. Тот не отрицал свою вину и во всем сознался. Он объяснил, что причиной выходки стала обида на охранников ночного клуба, которые не впустили его в развлекательное заведение из-за несоответствующего внешнего вида. Посетителя это возмутило, поскольку он пришел отдыхать не один, а с подругой, на которую хотел произвести впечатление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.