Днепр и пляжи Киева превратились в "общественный туалет"

Истинная причина массового закрытия киевских пляжей в том, что отдыхающие превратили Днепр в общественный туалет. В чем купаются киевляне в разгар пляжного сезона - экологи даже брезгуют озвучивать.

На 6-х пляжах столицы экологи нашли кишечную палочку. Экологи утверждают: если бы туалетов хватало на всех отдыхающих, загрязнений воды не было бы, говорится в сюжете ТСН.

Ежегодно столичные пляжи работают не более двух месяцев. Затем по бактериологическим показателям их надо закрывать. Но этим летом ситуация стала особенно критической. "Днепр начал цвести два дня назад - на две недели раньше, чем в предыдущие годы. И с каждым годом цветение начинается все раньше", - волнуется эколог Владимир Борейко. Проблема отсутствия туалетов, по его словам, актуальна почти для всех украинских пляжей.

Коммунальщики говорят - они за чистую воду, а загрязняют ее отдыхающие и владельцы катеров, которые все фекалии сливают в реку. "После Евро нам осталось хорошее наследство - 10 нового образца туалетов, которые мы дополнительно установим на пляжах, где у нас критическая ситуация", - сообщил заместитель директора КП "Плесо" Константин Пигуля. Но даже сами коммунальщики признаются, что наследство Евро - это мизер по сравнению с масштабами проблемы.