Отравленные пирожными жители Бердичева требуют компенсации

Отравленные пирожными жители Бердичева Житомирской области требуют компенсации от кондитерского предприятия.

Как сообщила УНИАН пострадавшая Татьяна Вознюк, она и остальные отравленные будут требовать через суд материальной компенсации от предприятия, которое изготовило пирожные.

Кондитерский цех сейчас не работает, это предприятие действовало без разрешения в антисанитарных условиях, сообщили УНИАН в СЭС Бердичевского района.

По результатам предварительных лабораторных данных, у специалистов есть подозрение на сальмонеллез.

Как сообщал УНИАН, 7-9 июля в Бердичеве с пищевым отравлением были госпитализированы 24 человека, среди которых 8 детей.

По факту массового отравления людей возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям) Уголовного кодекса Украины).